Бывшего свердловского депутата, дочь которого устроила скандал на парковке, приговорили к трем годам колонии

Экс-депутата Кушвы Александра Камбаратова признали виновным в покушении на мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В процессе судебного следствия были представлены доказательства вины Камбаратова. По данным прокуратуры, он предложил бывшему конкурсному управляющему Гороблагодатского рудоуправления, обвиняемому в мошенничестве, избежать строгой меры наказания за 1,5 млн руб. Однако Камбаратов осознавал, что не имеет такой возможности.

При передаче денежных средств бывший депутат был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Кушвинский городской суд назначил Александру Камбаратову наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом 200 тыс. руб.

Напомним, что ранее произошел скандал с дочерью бывшего депутата Камбаратовой Мариной, устроившей разборки на парковке в центре Екатеринбурга.