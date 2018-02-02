В Прикамье решают вопрос дефицита учителей: получить миллион на жилье смогут не только сельские педагоги

Рабочая группа депутатов заксобрания Пермского края внесла изменения в проект закона о денежных выплатах педагогам. Парламентарии предлагают расширить категорию учителей, имеющий право на получение субсидии на приобретение или строительство жилья в размере 1 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Авторы законопроекта говорят о необходимости оперативного решения вопросов кадрового обеспечения муниципальных образовательных учреждений. Поэтому теперь рассчитывать на выплаты могут не только сельские педагоги.

Также были изменены критерии условий для получения выплат: повышен максимальный возраст претендентов для участия в проекте с 35 до 40 лет включительно. Более того, были снижены требования к необходимому педагогическому стажу - рассчитывать на выплаты смогут учителя с опытом работы от трех лет.

Были внесены изменения в части индексации единовременной выплаты. Депутаты согласились, что данная выплата не индексируется, так как должна является постоянной вне зависимости от уровня инфляции.

Проект закона рекомендован к принятию во втором чтении на февральском пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края. Рекомендованный срок принятия позволит уже с нового учебного года обеспечить педагогов жильем, а ряд территорий решить вопрос с дефицитом кадров в школах муниципалитетов.