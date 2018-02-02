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от издателя  |  комментариев: 12


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Международная комиссия исключила гипотезу о "медицинском" происхождении рутения-106
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Международная независимая научная комиссия по изучению проблемы рутения (2018) | Фото: http://www.ibrae.ac.ru

Международная независимая научная комиссия по изучению проблемы рутения исключила гипотезу о "медицинском" происхождении Ru-106, но не смогла сделать вывод о месте локализации рутениевого источника. Такие выводы озвучены по итогам первого совещания членов комиссии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ).
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Международная независимая научная комиссия по изучению проблемы появления изотопа Ru-106 была создана в декабре прошлого года. В нее вошли ученые и специалисты из Франции, Финляндии, Швеции, Германии, Норвегии, Великобритании и России.

Основная цель комиссии – определить происхождение изотопа Ru-106 и его возможное влияние на здоровье населения.

По итогам первого совещания ученые исключили влияние на здоровье населения от выброса изотопа Ru-106. Суммарная активность Ru-106, обнаруженная в воздухе в период с конца сентября до начала октября 2017 года составляет ~ 100 ТБк и не несет последствий для здоровья населения.

"Модельные расчеты, выполненные в разных странах, согласуются друг с другом, однако из-за больших неопределенностей в настоящее время нет возможности сделать вывод о месте локализации рутениевого источника. В некоторых странах были проведены замеры Ru-103. Соотношение активности Ru-106/Ru-103 было одинаковым и соответствующим величине, характерной для свежего отработавшего ядерного топлива", - говорится в сообщении.

Международная независимая научная комиссия по изучению проблемы рутения(2018)|Фото: http://www.ibrae.ac.ru

Комиссия решила запросить у Росгидромета информацию о предоставлении данных по местным метеорологическим условиям и дополнительных данных по измерениям проб выпадений, а также получить измерения из Румынии, где было обнаружено наибольшее значение радиоактивного изотопа.

Также комиссия посчитала необходимым провести дополнительные измерения "в точках, находящихся выше, по отношению к направлению ветра, тех мест, где был обнаружен Ru-106 в Челябинской области".

Следующее заседание комиссии запланировано на 11 апреля.

Как ранее сообщало Накануне.RU, "Росгидрометцентр" зафиксировал на Южном Урале экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106. В госкорпорации "Росатом" заявили, что ПО "Маяк" и его деятельность никак не связаны с данными о загрязнении радиоактивными веществами территории Челябинской области. Как отметили в пресс-службе корпорации, в этом году на "Маяке" вообще не производились источники из рутения-106, а выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях.

Межведомственная комиссия состояния радиационной обстановки и организации радиационного мониторинга в ПО "Маяк" в Челябинской области не исключила, что источником выброса рутения-106 мог быть сгоревший в атмосфере спутник.

Ростехнадзор проверил объекты ФГУП ПО "Маяк" и ГНЦ НИИАР в Димитровграде и не выявил никаких отклонений от нормальных технологических процессов.

Другие новости по темам: рутений, выбросы, радиация, ПО Маяк, Росатом, спутник, ОЯТ, комиссия,
02.02.2018 08:06 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:06 Екб


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Международная комиссия исключила гипотезу о "медицинском" происхождении рутения-106
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