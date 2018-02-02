Из-за коммунального коллапса в поселке Сараны возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело из-за крупного коммунального происшествия в поселке Сараны, где "разморозились" 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад и школа, а также остались без воды 11 домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.

По данным следствия, вечером 20 января пропала энергия на ЛЭП, принадлежащих "Сарановской шахте "Рудная". Из-за этого отключились качавшие воду насосы в здании промышленной котельной, расположенной на территории шахты в поселке Сараны. Из-за отсутствия электричества произошел масштабный сбой в отоплении.

22 января глава Горнозаводского района ввел в Сарановском поселении режим ЧС. Следователи полагают, что из-за действий сотрудников шахты "Рудная", а также двух электросетевых компаний, "Парма" и "Рост", жизни и здоровью жителей поселка угрожала опасность. Расследование продолжается. Ранее губернатор Максим Решетников поручил министерству территориальной безопасности пополнить резервные ресурсы для возможности использования при ликвидации ЧС, организовать работу на договорной основе с ремонтными службами в случае чрезвычайных ситуаций, а также потренировать глав муниципальных районов, поселений по действиям при ЧС.