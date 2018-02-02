В Югре детсадовец начал задыхаться, когда его голова застряла в спортивном снаряде

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело из-за тяжелой травмы, которую получил воспитанник местного детского сада, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По данным следствия, трагедия произошла около 17.40 31 января. Группа воспитанников детского сада гуляла. Во время игры на двухуровневой спортивной конструкции голова шестилетнего мальчика застряла между уровнями снаряда, он начал задыхаться.

Самостоятельно выбраться ребенок не смог, а воспитатель находился в другой части площадки и не видел случившегося. Когда дети позвали взрослого на помощь, детсадовца удалось спасти. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу. Расследование продолжается.