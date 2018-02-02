Прокуратура намерена обжаловать приговор Никите Белых

Прокуратура не удовлетворена решением Пресненского суда столицы и намерена обжаловать приговор по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

"Суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения. В связи с этим вопрос апелляционного обжалования приговора будет решён в установленный законом срок", - говорится в сообщении. Напомним, обвинение требовало 10 лет лишения свободы и штрафа в 100 млн.

Напомним, накануне Пресненский районный суд Москвы сегодня вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Суд приговорил Белых к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере свыше 48 млн рублей. Кроме того, он на 3 года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.