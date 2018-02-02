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Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
02.02.2018
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Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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Новости
02.02.2018 07:28 Мск (09:28 Екб)
происшествия | В России
Прокуратура намерена обжаловать приговор Никите Белых
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(2018) | Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Прокуратура не удовлетворена решением Пресненского суда столицы и намерена обжаловать приговор по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.
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"Суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения. В связи с этим вопрос апелляционного обжалования приговора будет решён в установленный законом срок", - говорится в сообщении. Напомним, обвинение требовало 10 лет лишения свободы и штрафа в 100 млн.

Напомним, накануне Пресненский районный суд Москвы сегодня вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Суд приговорил Белых к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере свыше 48 млн рублей. Кроме того, он на 3 года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Другие новости по темам: никита белых, суд, приговор, взяточничество, обжалование
02.02.2018 07:28 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:28 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.02.2018 21:31 Мск
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Прокуратура намерена обжаловать приговор Никите Белых
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