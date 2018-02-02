Тиллерсон выразил обеспокоенность влиянием РФ и Китая в Латинской Америке

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил обеспокоенность растущим российским и китайским влиянием в Латинской Америке.

По его словам, Москва продолжает продавать оружие и военное снаряжение режимам, не уважающим демократические ценности.

"Наш регион должен быть стойким по отношению к далёким силам, которые не разделяют основополагающих ценностей этого региона", — цитирует американского дипломата газета "Коммерсант".

В свою очередь, Пекин, по словам Тиллерсона, предлагает Латинской Америке "заманчивый путь развития" за счёт использования государственных ресурсов, тогда как Вашингтон ищет не "скорой выгоды", а взаимовыгодного партнёрства.

"Латинской Америке не нужны новые империалистические силы, которые ищут выгоды для собственного народа", — подчеркнул госсекретарь США.