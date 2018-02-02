В Литве задержали троих человек по подозрению в шпионаже

В Литве задержали трёх граждан, подозреваемых в работе на российские спецслужбы.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство BNS, задержанных подозреваются в передаче российским спецслужбам информации о литовских военных и стратегических объектах. Двое из них ранее служили в Вооружённых силах Литвы, один работал в Военно-воздушных силах.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

По словам главы республиканской военной разведки, полковника Рямигиюса Бальтренаса, шпионаж осуществлялся задержанными путём передачи незасекреченной информации.

"Мы предупреждаем всех граждан Литовской Республики, что угроза вербовки, особенно при посещении не входящих в НАТО государств, всегда остаётся, — подчеркнул он. — Гражданам Литвы следует быть очень внимательными и бдительными, и если они почувствуют, что есть признаки вербовки, разговоров о работе на зарубежные государства, то следует незамедлительно информировать разведывательные службы ЛР".