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Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
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Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
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от издателя  |  комментариев: 12


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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Число избирателей в России за полгода уменьшилось на полмиллиона
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ЦИК РФ избирком выборы (2011) | Фото:ЦИК РФ

ЦИК обнародовал сведения о численности избирателей на 1 января: она составила 110,85 млн граждан.
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На территории России, по данным избиркомов, сейчас 108,96 млн избирателей. Еще 1,87 млн могут голосовать за рубежом, а 13,9 тыс.— на Байконуре. Сведения о численности избирателей публикуются дважды в год: на 1 января и 1 июля. Ранее близкие к ЦИКу собеседники говорили, что перед президентскими выборами списки "могут быть почищены", хотя в разрезе отдельных регионов изменения могут быть незначительны. От официального числа избирателей на 1 января рассчитывается процент явки на выборах президента. Судя по данным ЦИКа, граждан, имеющих право голоса, с 1 июля 2017 года стало меньше: тогда их в реестре было 111,4 млн, из них 109,5 млн на территории РФ.

ЦИК получает сведения не только из региональных избиркомов, но также от "органов МВД, Минюста, ЗАГСа, военкоматов", пояснил начальник организационно-методического управления ЦИКа Алексей Нестеров. Незначительные колебания он объясняет "естественными причинами: к сожалению, люди умирают". В сравнении с летом 2017 года в Москве избирателей стало на 160 тыс. меньше, теперь их 7,216 млн, а в Петербурге — на 5 тыс. больше (3,817 млн). На одну тысячу сократилось число избирателей в самом малочисленном регионе — на Чукотке (33,2 тыс. избирателей).

На выборах президента в 2012 году численность избирателей "подскакивала в день голосования", напомнил сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Андрей Бузин. 1 января 2012 года численность избирателей в реестре ЦИКа составляла 108,137 млн. В протоколе ЦИКа по итогам голосования 4 марта на территории РФ значилось уже 109,385 млн избирателей. Следующий отчет ЦИКа выдал нейтральную цифру: больше, чем 1 января, но меньше, чем в день голосования,— 108,649 млн избирателей. Андрей Бузин полагает, что резкий рост явки тогда происходил за счет "фиктивных открепительных удостоверений".

Нынешний состав ЦИКа придает особое значение "голосованию по месту нахождения" граждан, которое заменило прежнее "голосование по открепительным удостоверениям". Ранее в комиссии говорили, что новый способ голосования не по месту регистрации может привлечь на выборы до 5 млн человек.

Повысить явку ЦИК рассчитывает и с помощью агитационных видеороликов, которые, по словам госпожи Памфиловой, согласились демонстрировать все ведущие телеканалы. Один из роликов адресован женщинам: "Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, семью на выборы ведет". Другой адресован сильной половине: "Мужчина должен построить дом, посадить дерево, родить сына и выбрать президента". В отдельном ролике используется и образ молодых россиян. С утра пораньше в спальню к маме и папе приходит маленький сын и, застав родителей проснувшимися, сообщает им, что они должны выполнить гражданский долг — сходить на выборы, пишет газета "Коммерсант".

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02.02.2018 05:48 Мск | Денис Линов
07:48 Екб


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Число избирателей в России за полгода уменьшилось на полмиллиона
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