Число избирателей в России за полгода уменьшилось на полмиллиона

ЦИК обнародовал сведения о численности избирателей на 1 января: она составила 110,85 млн граждан.

На территории России, по данным избиркомов, сейчас 108,96 млн избирателей. Еще 1,87 млн могут голосовать за рубежом, а 13,9 тыс.— на Байконуре. Сведения о численности избирателей публикуются дважды в год: на 1 января и 1 июля. Ранее близкие к ЦИКу собеседники говорили, что перед президентскими выборами списки "могут быть почищены", хотя в разрезе отдельных регионов изменения могут быть незначительны. От официального числа избирателей на 1 января рассчитывается процент явки на выборах президента. Судя по данным ЦИКа, граждан, имеющих право голоса, с 1 июля 2017 года стало меньше: тогда их в реестре было 111,4 млн, из них 109,5 млн на территории РФ.

ЦИК получает сведения не только из региональных избиркомов, но также от "органов МВД, Минюста, ЗАГСа, военкоматов", пояснил начальник организационно-методического управления ЦИКа Алексей Нестеров. Незначительные колебания он объясняет "естественными причинами: к сожалению, люди умирают". В сравнении с летом 2017 года в Москве избирателей стало на 160 тыс. меньше, теперь их 7,216 млн, а в Петербурге — на 5 тыс. больше (3,817 млн). На одну тысячу сократилось число избирателей в самом малочисленном регионе — на Чукотке (33,2 тыс. избирателей).

На выборах президента в 2012 году численность избирателей "подскакивала в день голосования", напомнил сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Андрей Бузин. 1 января 2012 года численность избирателей в реестре ЦИКа составляла 108,137 млн. В протоколе ЦИКа по итогам голосования 4 марта на территории РФ значилось уже 109,385 млн избирателей. Следующий отчет ЦИКа выдал нейтральную цифру: больше, чем 1 января, но меньше, чем в день голосования,— 108,649 млн избирателей. Андрей Бузин полагает, что резкий рост явки тогда происходил за счет "фиктивных открепительных удостоверений".

Нынешний состав ЦИКа придает особое значение "голосованию по месту нахождения" граждан, которое заменило прежнее "голосование по открепительным удостоверениям". Ранее в комиссии говорили, что новый способ голосования не по месту регистрации может привлечь на выборы до 5 млн человек.

Повысить явку ЦИК рассчитывает и с помощью агитационных видеороликов, которые, по словам госпожи Памфиловой, согласились демонстрировать все ведущие телеканалы. Один из роликов адресован женщинам: "Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, семью на выборы ведет". Другой адресован сильной половине: "Мужчина должен построить дом, посадить дерево, родить сына и выбрать президента". В отдельном ролике используется и образ молодых россиян. С утра пораньше в спальню к маме и папе приходит маленький сын и, застав родителей проснувшимися, сообщает им, что они должны выполнить гражданский долг — сходить на выборы, пишет газета "Коммерсант".