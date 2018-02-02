МВФ призвал Украину не поднимать зарплаты населению

Украинцам не стоит поднимать зарплаты, поскольку это может плохо повлиять на экономику страны, заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман.

При этом он отметил, что МВФ не против в принципе увеличения заработной платы.

"Но это должно сопровождаться увеличением производительности труда", — цитирует его УНИАН.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце декабря 2017 года МВФ потребовал от Киева поднять цены на природный газ для населения до "импортного паритета". Отмечалось, что эта мера будет стимулировать украинцев экономно потреблять газ, способствовать "здоровой конкуренции" и ликвидирует "пространство для коррупции".