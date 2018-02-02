В Екатеринбурге на время ЧМ-2018 создадут аналитический центр для предотвращения аварий

Энергетики МРСК Урала создадут в Екатеринбурге ситуационный аналитический центр (САЦ), который поможет избежать возможные технологические аварии во время ЧМ по футболу 2018 года.

Как сообщили Накануне.RU в компании, центр будет работать 24 часа в сутки с 1 мая. В его работе задействуют 17 человек, которые уже проходят дополнительное обучение. Кроме того с 15 по 27 июня по решению штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Свердловской области энергетики объявят режим "технологической тишины", когда будет введен полный запрет на все работы в екатеринбургском энергорайоне с некоторыми исключениями. Разрешены будут лишь работы на предотвращение развития и ликвидации последствий технологических нарушений.

Кроме того, для подготовки города к чемпионату специалисты "Екатеринбургской электросетевой компании" (входит в МРСК Урала) выполнили техприсоединение реконструируемых и новых спортивных площадок, объектов гостевой, медицинской и транспортной инфраструктуры. Половина мощностей приходится на главную спортивную площадку — стадион "Екатеринбург Арена".

Между тем, 1 февраля на встрече с красноярскими журналистами замминистра энергетики РФ Андрей Черезов заявил, что энергетический комплекс российских городов, в которых будет проводиться ЧМ-2018, полностью готов к проведению турнира.