В здании Минобороны ДНР обнаружен подозрительный предмет

В здании Министерства обороны Донецкой народной республики (ДНР) обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Об этом сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Не исключено, что он (обнаруженный предмет, — прим.) заминирован. Сейчас над ним работают специалисты", — передаёт его слова Донецкое агентство новостей.

Басурин добавил, что обнаруженный предмет, возможно, придётся уничтожать на месте.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера здание Минобороны ДНР было обстреляно из гранатомёта. В министерстве этот инцидент расценили как теракт.