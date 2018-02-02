Сын Фиделя Кастро покончил с собой

Фидель Кастро Диас-Баларт, старший сын лидера кубинской революции Фиделя Кастро Рус, сегодня покончил с собой.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информагентство Prensa Latina, в течение месяца мужчина проходил лечение сначала в госпитале, а затем на амбулаторном режиме наблюдения.

На момент гибели 68-летний Кастро Диас-Баларт был советником Госсовета Кубы по научным вопросам и вице-президентом национальной академии наук.

Напомним, что его отец Фидель Кастро Рус, в течение 30-ти лет занимавший пост председателя Госсовета и Совета министров Кубы, умер 25 ноября 2016 года на 91-м году жизни.