Употребление молока может вызвать серьезную болезнь - ученые

Учёные рассказали, к каким болезням может привести употребление молока.

Напиток способен негативно повлиять на организм тех людей, кто подвержен заболеванию суставов. Для всех остальных молоко полезно в разумных дозах.

По словам исследователей, частое употребление молока увеличивает риск возникновения ревматоидного артрита. Также спровоцировать эту болезнь может частое употребление говядины. Как выяснилось, штамм бактерий, обнаруженных в молоке и говядине, ускоряет развитие агонизирующего состояния у тех, кто подвержен заболеваниям суставов.

В рамках исследования специалисты проанализировали кровь более 100 человек, сообщает Пятый канал.