Россияне смогут удаленно открывать счета в банках и получать кредиты

В России появится мобильное приложение, которое позволит всем желающим удаленно открывать счета в банках и получать кредиты.

Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, сейчас идет разработка, в которой участвует ЦБ, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, а также участники рынка. Компания-подрядчик будет выбрана позднее. Приложение будет работать независимо от конкретного банка.

Что касается компьютеров, то ЦБ пока не будет ограничивать их использование для удаленной идентификации, но банки будут предупреждать клиентов о рисках. Будет ли отдельная защищенная программа и для компьютера, пока обсуждается.

В конце прошлого года президент подписал закон об удаленной идентификации клиентов банков, который позволит получать сначала финансовые, а затем и другие услуги онлайн.

Для этого клиент должен пройти первичную идентификацию в банке, показав паспорт. Банк также с согласия клиента отправляет его данные в Единую систему идентификации и аутентификации (портал госуслуг), снимает на видео его лицо и записывает голос, которые будут храниться в биометрической системе.

Далее клиент сможет обратиться за онлайн-услугой любого банка – ему нужно будет только ввести логин и пароль учетной записи на портале госуслуг, затем – код из СМС и с помощью камеры на компьютере или телефоне передать данные голоса и лица для сверки с системой.

Пилотный проект удаленной идентификации заработает в июле 2018 года, пишет газета "Ведомости".

Напомним, Банк России разработал законопроект, который обяжет банки собирать биометрические данные россиян. Цель ЦБ - к марту 2018 года обеспечить банкам возможность удаленно идентифицировать как существующих, так и новых клиентов. Отмечается, что банки будут собирать изображения лиц и "голосовые слепки" граждан. Новация позволит максимально упростить процесс совершения любых банковских операций, считают в Банке России. При этом биометрические данные должны быть хорошо защищены от злоумышленников.