"Аэрофлот" подписал контракт на 50 самолетов МС-21

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев и гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов подписали меморандум о поставке авиакомпании 50 отечественных самолетов МС-21.

Также твердый контракт подписан между "Аэрофлотом" и "Авиакапитал-сервисом". Таким образом перевозчик станет крупнейшим эксплуатантом этого лайнера. По условиям контракта "Аэрофлот" получит в операционный лизинг на 12 лет с возможностью продления 50 авиалайнеров МС-21-300 от лизинговой компании "Ростеха" – "Авиакапитал-сервис". Самолеты поставляются в двухклассной компоновке (16 кресел бизнес-класса и 153 - экономического). Первые 25 МС-21 будут с иностранными двигателями PW1400G от Pratt & Whitney. Начиная с 26-го самолета возможна поставка с отечественными ПД-14 производства Объединенной двигателестроительной корпорации, которые должны пройти сертификацию в 2018 году.

По словам Савельева, в контракте прописаны гарантии для заказчика. "У нас в контракте указана гарантия на 48 месяцев, что соответствует зарубежным стандартам, что в первый год машина будет летать 2100 часов, во второй - 2900 часов, в третий год - 3950 часов. Для нас это вполне реальные параметры", - сказал глава "Аэрофлота". По его словам, параметры контракта лучше, чем у эксплуатируемого компанией Sukhoi Superjet 100.

Первый самолет "Аэрофлот" должен получить в I квартале 2020 года, поставка лизинговой партии должна завершиться в 2026 году. Сумма лизинговых платежей и резервов на их техническое обслуживание составит более $5 млрд, пишет газета "Ведомости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, идея финансирования проекта отечественного пассажирского лайнера МС-21 за счёт средств госкорпорации "Ростех" поддержана Владимиром Путиным.