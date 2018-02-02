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Дональд Трамп: безысходность, пиар и шантаж российской элиты Дональд Трамп выступил с обращением к Конгрессу, он говорил об экономике и о борьбе с террором, призвал укрепить ядерные силы для сдерживания Китая и России. Что свидетельствует – за год информационная война против президента в США (операция "российский след в победе Трампа") изменила его позицию по отношению к нашей стране, еще одно подтверждение тому – это и опубликованный на днях "кремлевский список". Но что дальше?
01.02.2018
политика  |  добавить комментарий
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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Что сделал с людьми "собачий" закон Начальник службы спасения Якутии Николай Находкин говорит напрямую: без обученных лаек нападения медведей на людей участятся на порядки. А медведей в Якутии только по официальным данным на сегодняшний день 17 тыс. Семнадцать! Они расплодились, потому что лицензия на охоту на медведя дорогая, в результате охотников-медвежатников стало по пальцам пересчитать, как и собак, способных ходить на медведя. А этот закон, уверен Находкин, окончательно добьет охотничье собаководство в Якутии.
01.02.2018
общество ;
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Новости
02.02.2018 02:17 Мск (04:17 Екб)
экономика | В России
"Аэрофлот" подписал контракт на 50 самолетов МС-21
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МС-21, самолет (2017) | Фото: www.facebook.com

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев и гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов подписали меморандум о поставке авиакомпании 50 отечественных самолетов МС-21.
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Также твердый контракт подписан между "Аэрофлотом" и "Авиакапитал-сервисом". Таким образом перевозчик станет крупнейшим эксплуатантом этого лайнера. По условиям контракта "Аэрофлот" получит в операционный лизинг на 12 лет с возможностью продления 50 авиалайнеров МС-21-300 от лизинговой компании "Ростеха" – "Авиакапитал-сервис". Самолеты поставляются в двухклассной компоновке (16 кресел бизнес-класса и 153 - экономического). Первые 25 МС-21 будут с иностранными двигателями PW1400G от Pratt & Whitney. Начиная с 26-го самолета возможна поставка с отечественными ПД-14 производства Объединенной двигателестроительной корпорации, которые должны пройти сертификацию в 2018 году.

По словам Савельева, в контракте прописаны гарантии для заказчика. "У нас в контракте указана гарантия на 48 месяцев, что соответствует зарубежным стандартам, что в первый год машина будет летать 2100 часов, во второй - 2900 часов, в третий год - 3950 часов. Для нас это вполне реальные параметры", - сказал глава "Аэрофлота". По его словам, параметры контракта лучше, чем у эксплуатируемого компанией Sukhoi Superjet 100.

Первый самолет "Аэрофлот" должен получить в I квартале 2020 года, поставка лизинговой партии должна завершиться в 2026 году. Сумма лизинговых платежей и резервов на их техническое обслуживание составит более $5 млрд, пишет газета "Ведомости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, идея финансирования проекта отечественного пассажирского лайнера МС-21 за счёт средств госкорпорации "Ростех" поддержана Владимиром Путиным.

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02.02.2018 02:17 Мск | Денис Линов
04:17 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.01.2018 03:19 Мск
В ближайшее время начнутся испытания второго лайнера МС-21

Ранее 13.09.2017 15:17 Мск
Корпорация "Иркут" начала второй этап летных испытаний МС-21








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"Аэрофлот" подписал контракт на 50 самолетов МС-21
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