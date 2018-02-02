Российские олигархи заработали за январь $16,8 млрд

Совокупное состояние 27 российских миллиардеров за январь 2018 года выросло на $16,8 млрд.

Bloomberg Billionaires Index опубликовал рейтинг 500 самых богатых людей мира.

Самым богатым россиянином стал основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние выросло на $1,04 млрд, до 20,7 млрд. На втором месте - президент "Норильского никеля" Владимир Потанин, чье состояние увеличилось на $1,17 млрд, до $20,1 млрд. Замыкает тройку глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием $19,1 млрд (рост на $1,1 млрд).

На $1,55 млрд увеличилось состояние главы "Новатэк" Леонида Михельсона (до $18,2 млрд). За ним следует председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг ($17,1 млрд).

Основатель USM Holdings Алишер Усманов теперь владеет суммой в $15,3 млрд. Следом идет основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко с состоянием $14,6 млрд. В десятку также попал акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман, глава "Лукойла" Вагит Алекперов и Роман Абрамович, сообщает Lenta.ru.

Индекс рассчитывается, исходя из стоимости принадлежащих акций и отчетов компаний.

Напомним, вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что в России не осталось олигархов, только социально ответственные предприниматели.