ПКР утвердил состав делегации на Паралимпиаду в количестве 79 человек

Паралимпийский комитет России утвердил состав делегации на Паралимпиаду в Пхёнчхане.

В состязаниях примут участие 79 человек, в том числе 40 спортсменов, из них семь спортсменов ведущих. Таковы итоги заседания исполкома ПКР.

Как говорится в заявлении комитета, принято решение участвовать в Паралимпийских играх, несмотря на запрет об обозначении страны. Также решено направить список этой делегации на рассмотрение комиссии Международного паралимпийского комитета. Спортсмены, подписавшиеся под заявлением, отметили что "никогда не употребляли допинг", сообщает "Интерфакс".

Напомним, в конце января стало известно, что спортсмены из России допущены до участия в зимних Паралимпийских играх-2018, но при этом они будут выступать в пяти видах спорта в статусе "Нейтральный паралимпийский атлет". В МПК рассчитывают, что квалификационные критерии и условия для участия в Паралимпийских играх-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, выполнят около 30-35 российских спортсменов.