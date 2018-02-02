В ЦРУ прокомментировали встречу с главами российских спецслужб в Вашингтоне

Директор ЦРУ Майк Помпео прокомментировал недавний приезд руководителей российских спецслужб в Вашингтон.

Он назвал это заботой о безопасности американцев. По словам директора ЦРУ, подобные встречи проходят регулярно. "Мы периодически встречаемся с нашими российскими коллегами по разведке по той же причине, что и наши предшественники, чтобы американцы были в безопасности", — заявил Помпео.

Он отметил, что переговоры с коллегами из России проходят преимущественно по темам, где есть разногласия. "Несмотря на то, что Россия остается противником, мы поставили бы жизнь американцев под более серьезную угрозу, если бы игнорировали возможности сотрудничества с российскими спецслужбами в борьбе с терроризмом", — заметил глава ЦРУ, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил США. Там он провел консультации с представителями американских спецслужб. Речь шла о проблеме терроризма.