Путин считает возможным снижение цен на бензин

Президент Владимир Путин считает, что в нынешней экономической ситуации в стране есть возможность для снижения цен на бензин.

"Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура не развитая", - сообщил глава государства.

Путин пообещал поговорить на этот счет с главой ФАС. Так президент ответил на вопрос о росте цен на бензин одного из рабочих "Ростсельмаша" во время общения с сотрудниками предприятия.

При этом президент сообщил, что нынешний уровень цен на бензин связан с ценами на нефть, а также уровнем акцизов. "Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог", - заключил Путин, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, налоги составляют 65% в конечной стоимости одного литра бензина в России, сообщила Федеральная антимонопольная служба.