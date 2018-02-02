США продолжат полеты боевых самолетов над Черным морем

Несмотря на перехват над Черным морем самолета радиоэлектронной разведки США российским истребителем Су-27, американские военные продолжат полеты над Черным морем.

Об этом заявил представитель американского Комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи. "Мы летаем в международном воздушном пространстве, территория над Черным морем — международное пространство", — заявил он.

Маккензи отметил, что у военных самолетов США "есть все права находиться там", а потому полеты, по словам генерал-лейтенанта, будут продолжены.

Маккензи также отметил, что перехват российским Су-27 американского самолета-разведчика "был небезопасным" по причине "непрофессиональных действий россиян", сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел над Черным морем недалеко от границы России. Как сообщили в Минобороны РФ, после того как американский самолет-разведчик изменил курс полета на удаление от российской территории, Су-27 вернулся на аэродром базирования.