"Все, что могли, уже сделали": уральские фигуранты "кремлевского доклада" могут переживать за кошельки, но не за бизнес

Включение в "кремлевский доклад" глав крупнейших российских предприятий пока не повлекло последствий ни для них самих, ни для бизнеса. Однако Минфин США посоветовал не обольщаться открытой частью доклада - список фамилий станет основой для введения новых санкций. Будут они персональными (в отношении некоторых "приближенных к Путину" санкции уже работают) или коснутся активов - не уточняется. При последнем сценарии под ударом может оказаться львиная доля уральской промышленности. В списке фигурируют фамилии руководителей "Русской медной компании", УГМК, "Трубной металлургической компании и группы "Синара". Северные регионы Урала - якорные для компаний ТЭКа, угроза санкций нависла и над "нефтегазовыми генералами".

Доклад не влечет за собой санкций, при этом уже сейчас в Госдепе говорят, что список фамилий может вылиться в "черные списки" российских компаний. Правда, официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт вела речь только о сотрудничестве с российским ВПК: "Тот факт, что мы не ввели санкции в самый первый день… никоим образом не значит то, что мы не введем санкции в будущем".

В списки Минфина США попали "гражданские" промышленники Урала из списка Forbes Игорь Алтушкин, Андрей Козицын и переизбранный сегодня президент Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области Дмитрий Пумпянский. Все возглавляемые ими компании экспортируют продукцию. УГМК отправляет на внешние рынки (в основном - в Европу) две трети меди, рассказывал сам Козицын, а также цинк и уголь. Львиную долю меди экспортирует РМК. ТМК, возглавляемая Пумпянским не просто реализует продукцию на внешние рынки, группа имеет американский дивизион. В состав ТМК Ipsco Tubulars Inc входит 12 предприятий в Штатах. Компания на днях объявила о планах привлечь через IPO порядка $500 млн. В том случае, если Штаты решат не ограничиваться докладом и возможными персональными санкциями, под угрозой окажется бизнес.

Формы давления на предприятия могут быть самые разные: от ограничения банковского финансирования до заградительных пошлин на экспорт продукции. Последняя мера уже не раз применялась Еврокомиссией. Например, в 2016 г. были введены антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из России. Под их действие попали ММК (18,7%), Северсталь (34%), НЛМК и другие производители. Причем, ставки для российских металлургов были выше, чем пошлины для проката из Китая, из чего эксперты сделали вывод о намеренном устранении конкурентов. В конце 2017 г. Министерство торговли Соединенных Штатов определило размер антидемпинговых пошлин на стальную катанку из России, ставки варьировались от 436,8% (НЛМК) до 756,9% (АЭМЗ). Традиционно поводом для проведения расследования являются жалобы местных производителей на занижение цен.

В Свердловском союзе промышленников и предпринимателей не видят угрозы в "кремлевском докладе", говоря о его политическом характере. Организация не стала менять повестку годового собрания. Разговоров о санкциях не было даже в кулуарах. Согласно опросу членов СОСПП, презентованному в материалах к собранию, по итогам 2017 г. только 6,9% респондентов назвали международные экономические санкции фактором негативного влияния на бизнес. Куда больше участников жаловались на административные барьеры (37,6%), неэффективность господдержки (30,7%) и тарифы естественных монополий (22,8%).

Если власти США решат обратить внимание на активы членов списка, то могут появиться новые заградительные пошлины для продукции предприятий, отмечает Хазанов.

"Существует десяток способов, чтобы ограничить присутствие российских компаний на рынке США и Европейского союза. Естественно, это может сильно ударить по нашим металлургическим компаниям, для них рынки США и ЕС являются стратегически важными в условиях нестабильного спроса на металл внутри России. Для введения пошлин стоит только придумать подходящую причину. Сказать, якобы, наши компании поставляют продукцию по демпинговым ценам и душат местных производителей. Мы видим, что зачастую такие претензии носят надуманный характер. Кроме того, санкции могут ударить по машиностроительным компаниям, которые работают за границей, поставляя туда свою продукцию или имеют там подразделения", - рассказал Накануне.RU промышленный эксперт Леонид Хазанов.

При этом Россия может ввести зеркальные меры в отношении иностранных компаний, работающих в стране. Прежде всего ответные санкции могут коснуться машиностроительных корпораций.

В список вошел и глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов месте с коллегами, возглавляющими госкомпании. ТЭК находится под секторальными санкциями с 2014 г. Они, напомним, коснулись поставок оборудования и проведения работ по добыче нефти в Арктике, на шельфе и на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. В "СНГ" после введения санкций заявляли, что они на работу никак не повлияют - компания одна из немногих сохранила свое бурение, машиностроение и науку. Одно из последних ограничений, введенных США - запрет на финансирование строительства экспортных российских нефтегазопроводов. Опасения, что норма коснется "Турецкого потока" или "Северного потока-2", не подтвердились - западные акционеры по-прежнему инвестируют в инфраструктуру.

Эксперты не видят новых направлений для применения санкций в ТЭКе. Российские компании развивают рынок СПГ, однако здесь есть интерес самих Штатов, говорит аналитик по нефти и газу Виктор Стреков. Ограничения на участие в новых СПГ-проектах российских компаний (напомним, помимо запуска второй и третьей очереднц "Ямала СПГ", НОВАТЭК планирует построить завод "Арктик СПГ-2") не согласуют европейские компании, отмечает он.

"Если Штаты коснутся темы СПГ, то они наживут себе врагов в Европе. А быть может даже спровоцируют публичный демарш со стороны ЕС", - поделился своим мнением с Накануне.RU аналитик.

Путин предупреждал крупных бизнесменов России, что деньги в офшорах и за рубежом лучше не держать, сейчас его опасения подтвердились, вторит югорский депутат Ринат Айсин:



"В случае, если санкции все-таки будут введены, попавшие в список россияне будут испытывать серьезные проблемы в сфере международных бизнес-отношений, а их зарубежное имущество и счета вовсе могут быть арестованы. Но, несмотря на это, мне непонятна логика Штатов, ведь в долгосрочной перспективе Россия только выиграет от этого. Персональные санкции сплотят наш бизнес и управленческую элиту вокруг президента, подтолкнут к инвестированию внутри страны, обеспечат приток нашего же капитала, модернизацию основных производств и создание новых рабочих мест".

Санкции могут быть персональными, но перечисленные персоны вряд ли столкнутся с заморозкой активов в банках США, считает отраслевой эксперт, главный аналитик банка "ГЛОБЭКС" Виктор Веселов. Банки вполне могут направить таким клиентам уведомление об ограничении операций по счету или даже предложат закрыть счет, чтобы обезопасить свой бизнес.

"Американская власть с каждым разом более четко очерчивает круг лиц, против которых могут последовать санкции. Интересно отметить, что в списке есть даже премьер-министр РФ, но президент РФ в списке отсутствует. Это подтверждает нашу точку зрения, что текущий ход событий связан с выборами президента РФ в марте текущего года и желанием США надавить на российский бизнес с целью дестабилизации политической ситуации перед выборами", - говорит Веселов.