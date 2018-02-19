В Ноябрьске ведётся проверка по факту обнаружения тела мужчины при пожаре в жилом доме

В городе Ноябрьске начата доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара в жилом помещении. Об этом Накануне.RU в пресс-службе Следственного управления СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Установлено, что очагом пожара в доме №19 по улице Изыскателей является выгоревшая квартира, где обнаружено тело погибшего.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Назначен ряд криминалистических экспертиз, устанавливается причина пожара, а также личность погибшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.