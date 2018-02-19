В селе на Южном Урале произошёл хлопок газа в частном доме

Сегодня, 19 февраля, в частном жилом доме в селе Бородиновка Варненского района Челябинской области произошёл хлопок газовоздушной смеси. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Первыми на адрес, поступивший в 58-ю пожарно-спасательную часть, прибыли работники добровольной пожарной команды и приступили к проведению всех необходимых мероприятий.

В результате инцидента обе квартиры дома получили различные повреждения. Хозяин одной из квартир, мужчина 1957 года рождения, получил травмы и был доставлен в центральную районную больницу. Его супруга и жительница соседней квартиры временно размещены у родственников.

Всего к ликвидации последствий происшествия были привлечены 31 человек и 10 единиц техники.