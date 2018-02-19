Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Читайте также: Анкара пригрозила Дамаску конфликтом в случае защиты курдов

Особое внимание главы государств уделили вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия в астанинском формате, подтвердив готовность к плотной координации усилий Москвы, Анкары и Тегерана в целях обеспечения эффективного функционирования зон деэскалации и продвижения политического процесса.

Стороны также отметили положительную динамику развития российско-турецкого сотрудничества и условились о проведении в ближайшей перспективе ряда контактов на различных уровнях.

Отдельно Путин и Эрдоган подняли вопрос обстановке на северо-западе Сирии, с учётом, в том числе, антикурдской военной операции Анкары в районе Африна.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 20 января Анкара развернула против курдских группировок в Сирии операцию "Оливковая ветвь". Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии". В свою очередь, турецкая сторона заявила, что её действия направлены исключительно против террористов.