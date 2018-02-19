В МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины в Москве Руслана Нимчинского после ряда нападений в минувшие выходные на здание Россотрудничества в Киеве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе российского дипведомства.

"Ему был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися бесчинствами украинских националистов-русофобов, устроивших с подачи киевских властей 17 и 18 февраля 2018 г. провокационные нападения на Российский центр науки и культуры (РЦНК) и представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве. Было отмечено, что распоясавшиеся молодчики при бездействии полицейских, которые выступили в качестве пассивных статистов, били стекла, разрисовывали оскорбительными надписями стены, оскверняли государственные символы России, наносили другой материальный ущерб. Все это сопровождалось нецензурной бранью и оскорблениями в адрес России и российского руководства", - говорится в сообщении министерства.

Посольством России в Киеве направлены ноты протеста в МИД Украины, оперативно распространено заявление для печати.

"К украинской стороне был обращен призыв положить конец выходкам радикал-националистов, создать должные условия для нормального и безопасного функционирования российских учреждений на Украине в соответствии с обязательствами Киева по общепризнанным международным конвенциям и российско-украинским межправительственным соглашениям", - отмечают в МИД РФ.

Кроме того, российская сторона потребовала установить и привлечь к ответственности всех виновных в упомянутых нападениях.