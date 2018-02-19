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культура ;
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Сенатор Елена Мизулина рассказала о планируемых мерах по совершенствованию антипедофильского законодательства
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Елена Мизулина (2014) | Фото:Накануне.RU

Сенатор, руководитель рабочей группы Совета Федерации по совершенствованию анипедофильского законодательства Елена Мизулина прокомментировала информацию о педофиле, который насиловал детдомовцев в Челябинской области.
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По мнению Мизулиной, сейчас необходимо дождаться результатов следствия.

"Я доверяю профессионализму следователей Следственного комитета. Надеюсь, что это дело будет объективно расследовано. Преступник не должен уйти от ответа! Мы будет следить за этой ситуацией", - сообщили Накануне.RU слова Мизулиной в ее пресс-службе.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в один из детдомов в Челябинской области приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. Самое ужасное в этой истории то, что воспитатели детдома знали о таких оргиях, однако ничего не сообщали в правоохранительные органы. Сейчас для работы с потерпевшими детьми привлечены психологи.

Елена Мизулина также рассказала о работе над системным законопроектом по ужесточению наказания для педофилов.

"Сейчас та рабочая группа, которую я возглавляю по поручению Совета Федерации, прорабатывает целый комплекс предложений. На сегодня у нас подготовлено 27 законодательных предложений - поправки в разные законы. Законопроект включает в себя три основных группы поправок. Первая группа поправок предлагает ужесточить наказание для уже осужденных по таким статьям. Вторая группа поправок касается ужесточения мер, применяемых к осужденным за педофильские преступления, но уже вышедших на свободу. Третья группа поправок касается борьбы с педофилией в интернете. В весеннюю сессию этот комплексный законопроект будет внесен на рассмотрение Государственной думы. А в конце марта мы планируем провести в Совете Федерации парламентские слушания по этой теме", - говорит Мизулина.

Елена Мизулина(2014)|Фото:Накануне.RU

В частности, предлагается запретить освобождать условно-досрочно насильников несовершеннолетних, а также ввести повышенные меры наказания для тех, кто признан виновным в серийных педофильских преступлениях. Обсуждается и возможность отмены сроков давности за педофильские преступления, а также запрета на прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. Что касается второй группы, то здесь предлагается ввести запрет для осужденных за педофилию на занятие определенных должностей - обсуждается вопрос о создании единой всероссийской базы лиц, имеющих судимость за педофилию или имеющих психиатрический диагноз, касающийся влечения к несовершеннолетним. Также предлагается ввести обязательную геномную регистрацию осужденных педофилов и имеющих соответствующий психиатрический диагноз, за такими лицами предлагается установить обязательный административный надзор вплоть до применения электронных браслетов. Кроме того, вышедшим на свободу педофилам предлагается запретить заходить в школы, детские сады, детские поликлиники, лагеря, дворцы культуры и спорта и так далее. Помимо этого, вышедших на свободу педофилов могут обязать информировать полицию о смене не только места жительства, но и номера телефона или адреса электронной почты.

Третья группа поправок касается борьбы с педофилией в интернете. Во-первых, предлагается ввести в уголовный кодекс использование интернета как квалифицирующего признака в организации занятия проституцией и вовлечение в занятие проституцией. Во-вторых, предлагается ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии в СМИ и в интернете. Кроме того, предлагается отнести пропаганду педофилии к информации, распространение которой на территории Российской федерации запрещено, и включать такие сайты в реестр запрещенных. Предлагается также ввести запрет на публикацию в СМИ информации о пострадавших от сексуального насилия детях - в частности, ужесточить требования к телеканалам, которые сейчас делают рейтинги на истории изнасилованных несовершеннолетних.

Итоговая версия законопроекта будет представлена уже весной этого года.

Другие новости по темам: педофил, задержание, Южный Урал, изнасилование, детдом, воспитанники, Елена Мизулина
19.02.2018 16:11 Мск | Михаил Белокрылов
18:11 Екб


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Сенатор Елена Мизулина рассказала о планируемых мерах по совершенствованию антипедофильского законодательства
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