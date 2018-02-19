Под Донецком украинский военный спьяну застрелил другого

В Марьинке, западном пригороде Донецка, захваченном ВСУ, украинский военнослужащий застрелил сослуживца. Как передает корреспондент Накануне.RU, вначале сообщалось о "неосторожном обращении с оружием", однако позже военный прокурор сил "АТО" Олег Цицак признал, что задержанный застрелил коллегу спьяну.

"Какие-то объяснения у него брать вчера мы не имели возможности и не имели права, поскольку он пребывал в состоянии опьянения. Он свою причастность к данному преступлению отрицает, хотя у нас достаточно объективных данных для того, чтобы объявить сегодня о подозрении данному военнослужащему", - сказал Цицак в телеэфире.

Инцидент произошел вечером 18 февраля. По данным источника издания "Левый берег", между двумя военнослужащими части А-0409 (30-я отдельная механизированная бригада) возникла ссора, во время которой один из них взял автомат Калашникова и застрелил второго. Что стало поводом для конфликта, пока не сообщается.

Как сообщало Накануне.RU, пьянство является одной из распространенных причин убийств в ВСУ. Так, 14 февраля под Мариуполем в результате пьяной стрельбы погибло четверо боевиков ВСУ.