В СИЗО "Матросская тишина" сменился начальник

Новым начальником СИЗО "Матросская тишина" назначен подполковник Сергей Поздеев. Об этом сообщил глава столичного управления ФСИН России Сергей Мороз, передает МИА "Россия сегодня".

Ранее Поздеев занимал пост замначальника управления ФСИН в Кировской области.

"Мы надеемся, что он сможет сформировать рабочий коллектив, потому что там есть определенные проблемы с кадрами, очень много должностей руководящего состава вакантно на данный момент", - пояснил Мороз.

Как сообщало Накануне.RU, глава "Матросской тишины" сменился на фоне скандала с VIP-камерами. Так, в декабре прошлого года правозащитники обнаружили в изоляторе VIP-камеры с элементами роскоши для представительных заключенных. ФСИН после этого начал "комплексные проверки условий содержания подследственных и обвиняемых". После этого был уволен заместитель начальника следственного изолятора "Матросская тишина".

Отметим, в СИЗО "Матросская Тишина" содержится бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.