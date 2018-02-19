В ДНР приехала делегация из Европы и России

Глава ДНР Александр Захарченко провел встречу с делегацией политических и общественных деятелей Германии, Норвегии и России. Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча прошла в закрытом режиме.

В ней приняли участие председатель фракции партии "Левые" в регионе Оснабрюк, руководитель проекта "Народная дипломатия" Германии Андреас Маурер, представитель общественной организации "Народная дипломатия" в Королевстве Норвегия Хендрик Вебер, координатор "Народной дипломатии" в России Артем Аксененко, президент российского фонда "Солидарность. Добро. Милосердие" Владимир Сыч.

"Обсудили пути дальнейшего сотрудничества, в частности возможности партнерства в сфере бизнеса. Могу заверить, что это не последняя делегация. В состав следующей делегации войдут те, кто также заинтересован в развитии бизнеса", - сказал Андреас Маурер.

"Мы видели, что функционирует полностью инфраструктура, промышленность. И сейчас республика выглядит как настоящее государство. Поэтому информационная блокада в Германии и Норвегии должна быть сломлена, а война должна быть закончена", - отметил Хендрик Вебер.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Европейский суд по правам человека отказал жителям ДНР и ЛНР в праве на получение пенсий на своей территории.