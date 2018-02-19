Анкара пригрозила Дамаску конфликтом в случае защиты курдов

Турецкие власти не будут возражать против ввода сирийских правительственных войск в Африн в том случае, если они будут бороться против сторонников курдских партий. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 20 января Анкара развернула против курдских группировок в Сирии операцию "Оливковая ветвь". Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии". В свою очередь, турецкая сторона заявила, что её действия направлены исключительно против террористов.

"Если сторонников Асада вводят в Африн для борьбы с террористами PYD/PKK [партия "Демократический союз" и Рабочая партия Курдистана], то проблем не будет, — передаёт РБК со ссылкой на агентство Anadolu слова Чавушоглу, сказанные в ходе пресс-конференции. — Если же они попытаются защитить террористов от участников операции "Оливковая ветвь", то могу чётко заявить: нас никто не остановит".

Министр отметил, что это относится и к другим территориям арабской республики, контролируемой курдскими силами. При этом он подчеркнул, что Турция с уважением относится к территориальной целостности Сирии, а военная операция направлена исключительно против террористов.

"Турция посредством операции "Щит Евфрата" очистила регион от террористов ИГ ("Исламское государство"; запрещена в РФ)", — сказал глава турецкого МИД, добавив, что цель "Оливковой ветви" заключается в очистке района Африна от террористов YPG/PKK, представляющих угрозу Турции.