Анкара пригрозила Дамаску конфликтом в случае защиты курдов

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"Православные храмы оказались в зоне риска" 18 февраля в дагестанском городе Кизляре было совершено нападение на прихожан церкви. По официальным заявлениям, 22-летний Халил Халилов открыл огонь из охотничьего ружья, убив четырех женщин на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице. При попытке задержания нападавший ранил двух полицейских, после чего был ликвидирован. Ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ.
19.02.2018
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Фильм "Лед". Если убрать музыку – все было бы, как по нотам Фильм "Лед" позиционировался как одна из самых ожидаемых премьер года, в день выхода 14 февраля он показал рекордный результат по сборам первого дня (для отечественных картин за всю историю кинопроката в России и СНГ). Сборы составили более 92 млн руб. За первый уикенд с 15 по 18 февраля лента собрала 451,9 млн руб., общие сборы –​​​​​​​ 545,4 млн руб. Таким образом, "Лед" стал новым лидером проката в России и СНГ. Почему же при этом фильм вызывает противоречивые чувства и сможет ли он продержаться на вершине и дальше?
19.02.2018
культура ;
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Новости
19.02.2018 18:40 Мск (20:40 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
Анкара пригрозила Дамаску конфликтом в случае защиты курдов
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Мевлют Чавушоглу (2018) | Фото: w-n.com.ua

Турецкие власти не будут возражать против ввода сирийских правительственных войск в Африн в том случае, если они будут бороться против сторонников курдских партий. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 20 января Анкара развернула против курдских группировок в Сирии операцию "Оливковая ветвь". Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии". В свою очередь, турецкая сторона заявила, что её действия направлены исключительно против террористов.

Африн, Сирия, курды, Турция, операция Оливковая ветвь(2018)|Фото: cdni.rt.com

"Если сторонников Асада вводят в Африн для борьбы с террористами PYD/PKK [партия "Демократический союз" и Рабочая партия Курдистана], то проблем не будет, — передаёт РБК со ссылкой на агентство Anadolu слова Чавушоглу, сказанные в ходе пресс-конференции. — Если же они попытаются защитить террористов от участников операции "Оливковая ветвь", то могу чётко заявить: нас никто не остановит".

Министр отметил, что это относится и к другим территориям арабской республики, контролируемой курдскими силами. При этом он подчеркнул, что Турция с уважением относится к территориальной целостности Сирии, а военная операция направлена исключительно против террористов.

"Турция посредством операции "Щит Евфрата" очистила регион от террористов ИГ ("Исламское государство"; запрещена в РФ)", — сказал глава турецкого МИД, добавив, что цель "Оливковой ветви" заключается в очистке района Африна от террористов YPG/PKK, представляющих угрозу Турции.

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19.02.2018 18:40 Мск | Турция | информационная служба Накануне.RU
20:40 Екб


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Анкара пригрозила Дамаску конфликтом в случае защиты курдов
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