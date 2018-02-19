В отношении московского кинотеатра "Пионер" составлено три административных протокола за показ фильма "Смерть Сталина"

В отношении московского кинотеатра "Пионер" составили три административных протокола за показ фильма "Смерть Сталина", у которого Минкультуры отозвало прокатное удостоверение. Об этом сообщила пресс-секретарь Дорогомиловского суда Евгения Горохова, передает "Интерфакс".

В суд административные материалы направило Министерство культуры. Их рассмотрение назначено на 22 февраля.

Она уточнила, что во всех трех протоколах кинотеатру вменяется нарушение по статье "осуществление проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения на фильм". Наказание по данному правонарушению предусматривает штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей.

Как сообщало Накануне.RU, 23 января министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина". Премьера фильма в России была намечена на 25 января. Ранее юристы Минкульта попросили Владимира Мединского отозвать прокатное удостоверение у фильма.