В отношении московского кинотеатра "Пионер" составлено три административных протокола за показ фильма "Смерть Сталина"

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"Православные храмы оказались в зоне риска" 18 февраля в дагестанском городе Кизляре было совершено нападение на прихожан церкви. По официальным заявлениям, 22-летний Халил Халилов открыл огонь из охотничьего ружья, убив четырех женщин на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице. При попытке задержания нападавший ранил двух полицейских, после чего был ликвидирован. Ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ.
19.02.2018
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Фильм "Лед". Если убрать музыку – все было бы, как по нотам Фильм "Лед" позиционировался как одна из самых ожидаемых премьер года, в день выхода 14 февраля он показал рекордный результат по сборам первого дня (для отечественных картин за всю историю кинопроката в России и СНГ). Сборы составили более 92 млн руб. За первый уикенд с 15 по 18 февраля лента собрала 451,9 млн руб., общие сборы –​​​​​​​ 545,4 млн руб. Таким образом, "Лед" стал новым лидером проката в России и СНГ. Почему же при этом фильм вызывает противоречивые чувства и сможет ли он продержаться на вершине и дальше?
19.02.2018
культура ;
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Новости
19.02.2018 17:58 Мск (19:58 Екб)
общество | Центральный ФО
В отношении московского кинотеатра "Пионер" составлено три административных протокола за показ фильма "Смерть Сталина"
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&quot;Смерть Сталина&quot;, кадр из фильма (2018) | Фото: kinopoisk.ru

В отношении московского кинотеатра "Пионер" составили три административных протокола за показ фильма "Смерть Сталина", у которого Минкультуры отозвало прокатное удостоверение. Об этом сообщила пресс-секретарь Дорогомиловского суда Евгения Горохова, передает "Интерфакс".
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В суд административные материалы направило Министерство культуры. Их рассмотрение назначено на 22 февраля.

Она уточнила, что во всех трех протоколах кинотеатру вменяется нарушение по статье "осуществление проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения на фильм". Наказание по данному правонарушению предусматривает штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей.

Как сообщало Накануне.RU, 23 января министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина". Премьера фильма в России была намечена на 25 января. Ранее юристы Минкульта попросили Владимира Мединского отозвать прокатное удостоверение у фильма.

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19.02.2018 17:58 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:58 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.02.2018 09:55 Мск
Столичный кинотеатр, показавший "Смерть Сталина", оштрафовали за "Диван Сталина"








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В отношении московского кинотеатра "Пионер" составлено три административных протокола за показ фильма "Смерть Сталина"
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