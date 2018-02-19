Российские хоккеистки потерпели поражение в матче ОИ-2018 со сборной Канады

Женская сборная России по хоккею проиграла в полуфинале Олимпийских Игр-2018 канадским хоккеисткам.

Встреча завершилась победой сборной Канады со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0).

Таким образом, российская команда с финской сборной сыграют в матче за третье место, который состоится в среду.

В финале женская сборная Канады по хоккею встретится со сборной США.

Напомним, мужская сборная России по хоккею выиграла группу В и напрямую вышла в четвертьфинал Олимпиады. Соперником российской команды станет победитель пары Словения - Норвегия. Четвертьфинал состоится 21 февраля в 10.40 по московскому времени.