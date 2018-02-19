В Екатеринбурге объявлен конкурс проектов храма святой Екатерины у Театра драмы

Администрация города Екатеринбурга по обращению общества "Храм Святой Екатерины" объявила конкурс на разработку архитектурно-планировочной концепции развития территории в границах нескольких улиц.

"Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга провести конкурс на разработку архитектурно-планировочной концепции развития территории в границах улицы Бориса Ельцина — продолжения улицы Боевых дружин — Октябрьской площади — набережной Рабочей молодёжи с размещением Собора во имя Святой Великомученицы Екатерины в городе Екатеринбурге", — говорится в опубликованном в газете "Вечерний Екатеринбург" постановлении главы городской администрации Александра Якоба.

Конкурс стартует 20 февраля и будет продолжаться до 30 апреля.

Документ также регламентирует утвердить положение о проведении конкурса на разработку архитектурно-планировочной концепции развития территории в границах указанных улиц, техническое задание на разработку данной концепции, состав жюри конкурса, форму заявки на участие в соревновании.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, храм святой Екатерины, известный также как "храм-на-воде", планировалось построить в акватории городского пруда Екатеринбурга, однако жители уральской столицы активно выступали против этой идеи.

В октябре 2017 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с инициативой перенести место строительства собора на площадку перед Театром драмы. Такое решение было одобрено экспертами. В том числе в Екатеринбургской епархии Русской православной церкви новое место строительства назвали "отличным".

Разрешение приступить к разработке проектов планировки и межевания территории для строительства было дано министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в конце ноября.