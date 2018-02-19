Швейцарские парламентарии будут наблюдать за ходом президентских выборов 18 марта

Швейцарские парламентарии будут наблюдать за ходом президентских выборов в России 18 марта. Об этом по итогам встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил председатель Национального совета Швейцарской конфедерации Доминик де Бюман, передает МИА "Россия сегодня".
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"Я должен заявить вам, что делегация парламентариев Швейцарии примет участие как наблюдатели во время президентских выборов 18 марта", - сказал он, указав, что это решение было непростым.
"Мы должны сказать, что сейчас идёт парламентская сессия. И выборы выпадают на парламентскую сессию", - упомянул де Бюман.