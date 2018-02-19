Швейцарские парламентарии будут наблюдать за ходом президентских выборов 18 марта

Швейцарские парламентарии будут наблюдать за ходом президентских выборов в России 18 марта. Об этом по итогам встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил председатель Национального совета Швейцарской конфедерации Доминик де Бюман, передает МИА "Россия сегодня".

"Я должен заявить вам, что делегация парламентариев Швейцарии примет участие как наблюдатели во время президентских выборов 18 марта", - сказал он, указав, что это решение было непростым.

"Мы должны сказать, что сейчас идёт парламентская сессия. И выборы выпадают на парламентскую сессию", - упомянул де Бюман.