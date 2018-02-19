Президент РФ подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, глава государства ранее заявил, что пакет законов о продлении амнистии капиталов придаст российскому бизнесу дополнительную устойчивость.

В нынешний пакет инициатив, подписанных президентом РФ, вошли три закона, которые регламентируют второй этап амнистии капиталов. Он продлится с 1 марта 2018 года до 28 февраля 2019 года. Первый этап легализации проводился в России в период с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года.

Согласно принятым документам, можно будет указать в соответствующей декларации счета и вклады в зарубежных банках, открытые по состоянию на 1 января 2018 года, а также зарубежные счета, открытые до 1 января 2018 года и закрытые на дату подачи декларации. Граждане, представившие декларацию в ходе первого этапа амнистии капитала, могут повторно представить данные в рамках второго этапа.

Предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) продлеваются до 1 марта 2019 года.