Эксперт: Срок окупаемости газового проекта АЛРОСА может не устроить НОВАТЭК

При текущих ценах на газ срок окупаемости ямальских газовых проектов АЛРОСА, которые сегодня приобрел НОВАТЭК, составит от 15 до 20 лет. Не исключено, что газовую компанию не устроит этот период и она захочет продать активы, рассказал Накануне.RU начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

НОВАТЭК победил в открытом конкурсе, и приобрел акции "Геотрансгаза" и "Уренгойской газовой компании" за 30,3 млрд руб.

При этом после заявления "Роснефти" о том, что, по ее мнению, эти активы переоценены, аналитики не исключали снижения их цены или вообще отмены аукциона, отмечает Ващенко.

Для НОВАТЭКа эти активы составляют около 2% от текущей добычи, а их доля в выручке от продажи газа оценивается около 5%. Срок окупаемости проектов 15-20 лет в зависимости от цен и капзатрат, которые за длительный срок невозможно надежно спрогнозировать, говорит Ващенко.

"Нельзя исключать, что, если активы в итоге не устроят НОВАТЭК, он, в свою очередь, захочет их продать. Для АЛРОСА новость скорее позитивна. Газодобыча для компании — это непрофильный бизнес, а деньги от продажи могут пойти на общекорпоративные цели, в том числе на восстановление рудника Мир. Расходы на эти цели точно не известны, но, по моему мнению, компании будет выгодно восстанавливать добычу, если требуемый объем инвестиций не превысит 150 млрд руб.", - рассказал он.