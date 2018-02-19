Бывший член челябинского облизбиркома предложил Элле Памфиловой публично пройти тест на знание законов

Экс-член избирательной комиссии Челябинской области Александр Лебедев предложил председателю ЦИК Элле Памфиловой публично пройти тестирование, предназначенное для членов УИК и ТИК, а также ответить на вопросы по законодательству. Открытое обращение к руководителю Центризбиркома он опубликовал на странице в Facebook.

"​Действующий состав ЦИК и Вы лично в ходе заседаний как никогда часто обращается к юридической службе ЦИК и ее руководителю Алешкину. Возникает вопрос: кто принимает решение – вы как коллегиальный орган или аппарат? Если Вы не разбираетесь в законодательстве – уйдите, пусть ваши места займут те, кто его знает, и будет получать зарплату в полмиллиона рублей в месяц за "тяжелый труд"!", - говорится в обращении.

Лебедев призвал Эллу Памфилову пройти тестирование для членов УИК и ТИК и ответить на вопросы по законодательству.

"У профессионального сообщества сложилось однозначное впечатление, что Вы абсолютно некомпетентны и подрываете авторитет и легитимность выборов! Если Вы и Ваши соратники профессионалы – покажите публично свою компетенцию, иначе уйдите с поста и не позорьте избирательную систему!", - заявил он.

Как ранее сообщало Накануне, в конце июня прошлого года и.о. губернатора Евгений Редин подписал постановление о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии Александра Лебедева.

Элла Памфилова на заседании поблагодарила Лебедева за работу. "Хотела бы поблагодарить Александра Лебедева, который очень добросовестно исполнял свои обязанности. Он будет востребован здесь, мы найдем применение его знаниям и желанию наводить порядок в избирательной системе", - подчеркнула она.

Напомним, Лебедев прошел в состав облизбиркома по квоте губернатора именно после рекомендации ЦИК РФ. Центризбирком не стал поддерживать кандидатуру Елены Шубиной, предложенную губернатором области, а рекомендовал Лебедева.