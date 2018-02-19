Куйвашев назначил Тунгусова наставником молодых активистов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что будет поддерживать активистов "молодежки" ОНФ, а нескольким участникам сразу подобрал наставников, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Около 30 молодых активистов ОНФ пришли на встречу с губернатором Евгением Куйвашевым, чтобы обсудить совместную работу над особо значимыми проектами города.

Юные общественники выразили потребность в поддержке наставников и стажировках в государственных и муниципальных органах власти. По их мнению, такая поддержка даст возможность молодым людям реализовать себя. Губернатор сразу сказал, что в качестве наставников они могут рассчитывать на помощь Михаила Волкова - главы областного минстроя, и Владимира Тунгусова - первого вице-губернатора. Также Куйвашев дал обещание, что позаботится об организации стажировок.

Молодежь должна быть вовлечена в особо значимые проекты, чтобы регион достиг всех амбициозных целей. Так, "умный город" для проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 предстоит строить как раз сегодняшним молодым людям.

"Мы хотим построить самый умный город, начиная от беспилотного транспорта, мониторинга экологии, заканчивая технологиями "умного дома", интеллектуальными системами управления транспортом и коммунальным хозяйством. Подготовка и проведение ЭКСПО дадут толчок к внедрению самых современных технологий во всех городах Среднего Урала", – сказал губернатор.

Евгений Куйвашев пообещал, что "умный город" будут строить независимо от того, победит Екатеринбург в конкурсе на право проведения всемирной выставки или нет.