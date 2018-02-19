ДНР: В Донбасс скоро приедет Порошенко проверять боеготовность ВСУ

В зону конфликта в Донбассе ожидается прибытие Петра Порошенко, который приедет проверять состояние ВСУ. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

"По имеющейся у нас информации, президенту Украины Порошенко настоятельно рекомендовано американскими кураторами, проводившими инспекцию украинских войск, лично проконтролировать устранение выявленных недостатков. В связи с этим 1 марта ожидается прибытие президента Украины в зону так называемой "АТО" с проверкой боевой готовности соединений и воинских частей ВСУ", - сказал Безсонов.

По его словам, для этого украинское военное командование увеличило поставки боеприпасов, топлива и продовольствия для создания запасов, потребных войскам для ведения наступательных действий. Командующим силами "АТО" генералом Забродским поставлена задача активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп вблизи линии соприкосновения накануне Дня защитника отечества.

"К приезду своего хозяина Забродский намерен доложить ему о "боевых успехах" и результатах, достигнутых под его личным командованием. При этом наиболее отличившимся командирам он пообещал высокую государственную награду из рук самого Порошенко", - заявил Безсонов.

Он подчеркнул, что Украина наращивает свою военную группировку в Донбассе и ближайшее время намерена провести ряд боевых вылазок на переднем крае. В связи с этим пресс-центру "АТО" поставлена задача совместно с корреспондентами украинских телеканалов прикрыть действия украинских диверсантов, выдав это за нарушение Минских соглашений со стороны ДНР.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ДНР заявили, что Украина готовится развязать новый виток войны между мартом и июнем. При этом ВСУ минируют объекты гражданской инфраструктуры.