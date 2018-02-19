Арбитраж принял заявление ЦБ о банкротстве Сибирского банка реконструкции и развития

Арбитражный суд Тюменской области принял к производству заявление Центрального банка о признании банкротом Сибирского банка реконструкции и развития. Решение об отзыве лицензии у кредитной организации регулятор объявил в феврале, передает корреспондент Накануне.RU.

В заявлении ЦБ просит признать банк банкротом и возложить полномочия конкурсного управляющего на Агентство по страхованию вкладов.

Согласно отчетности кредитной организации на 1 февраля обязательства Сибирского банка реконструкции и развития составили 3,37 млрд руб., что больше его активов (2,63 млрд руб.).

Судебное заседание по рассмотрению иска ЦБ назначено на 15 марта.

Напомним, по данным Центробанка, СБРР на 1 января этого года занимал 322 место в банковской системе страны. При отзыве лицензии ЦБ сообщил, что регулятор "неоднократно применял меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз — запрет на привлечение вкладов населения".