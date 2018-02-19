Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Москвичей предупредили об ухудшении дорожной ситуации из-за сильного снегопада, автолюбителей призвали быть внимательными при выборе парковки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства".

В частности ведомство попросило водителей воздержаться от поездок на личном автомобиле и пересесть на городской транспорт. "Тем же, кто решил поехать на своем автомобиле, напоминаем о необходимости соблюдать правила дорожного движения и парковаться только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций", - отметили в ГКУ.