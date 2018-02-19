Две прикамские бабушки, которые не могут поделить внука, договорились о графике общения с ребенком

В Прикамье продолжается борьба двух бабушек за внука. Стороны при посредничестве адвоката разработали план общения с ребенком, однако счастливый финал еще далеко, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы составляем соглашение о порядке общения. Основной упор я делаю на то, что семья Аликиных незаконно оформила над мальчиком опеку. Сегодня мы в суд не выходили: это абсурдно, если делать опекуном одну из бабушек, а вторую отправлять "восвояси". Мы 16 февраля собрались на круглый стол переговоров, опекуном пока остается Аликина. Основные вопросы мы решили. Прокуратура проводит проверку о том, что мальчика вырвали из семьи и установили опекуна, до конца месяца", - рассказала Накануне.RU адвокат семьи Юшковых Жанна Головнева.

Напомним, главный герой противостояния – маленький пермяк, родители которого умерли в апреле 2017 г. Тогда он остался жить в семье бабушки и дедушки по линии отца, Юшковыми, с которыми вместе с родителями жил в одной квартире. 12 мая его отвели в детский сад. Вечером пришла бабушка по линии матери, Аликина, и, предъявив документы об опеке, забрала мальчика, не посчитав при этом нужным забрать вещи и игрушки мальчика. С тех пор идет спор двух семей о том, с кем должен жить ребенок.