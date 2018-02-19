На Южном Урале объявлены НМУ первой степени опасности

В Челябинской области до вечера вторника объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.

"19 - 20 февраля 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ". – говорится в сообщении

НМУ первой степени опасности объявлены до 19 часов 20 февраля.

Напомним, с 1 февраля на Коркинском разрезе действует три эндогенных пожара на площади 410 кв.м. Экологи считают, что одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха является угольный разрез.