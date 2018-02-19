Дума Екатеринбурга готовит "школьные" обращения к Куйвашеву и Медведеву

В повестке заседания комиссии думы Екатеринбурга по развитию образования, которое пройдет 21 февраля, значится вопрос "О проекте обращения к председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. и проекте обращения к губернатору Свердловской области Куйвашеву Е.В."

Как передает корреспондент Накануне.RU, по предварительной информации, речь пойдет о просьбе к губернатору выделить в рамках программы строительства школ деньги и на реконструкцию образовательных учреждений. А федеральное Правительство попросят рассмотреть возможность внести изменения в Строительные нормы и правила, чтобы вести строительство и реконструкцию в соответствии современными требованиями.