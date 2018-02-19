Ворота сборной России по хоккею в четвертьфинале Олимпиады-2018 будет защищать Кошечкин

Ворота сборной России по хоккею в четвертьфинале Олимпийских игр-2018 будет защищать Василий Кошечкин. Об этом сообщил тренер российской команды Харийс Витолиньш.

"В четвертьфинале сыграет Кошечкин", - приводит его слова "Чемпионат".

Василий Кошечкин провел все три матча группового раунда, отдохнув только в третьем периоде игры со Словенией (8:2), когда ему на замену вышел Илья Сорокин.

Напомним, сборная России выиграла группу В и напрямую вышла в четвертьфинал Олимпиады. Соперником российской команды станет победитель пары Словения - Норвегия. Четвертьфинал состоится 21 февраля в 10.40 по московскому времени.