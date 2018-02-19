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19.02.2018
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Фильм "Лед". Если убрать музыку – все было бы, как по нотам Фильм "Лед" позиционировался как одна из самых ожидаемых премьер года, в день выхода 14 февраля он показал рекордный результат по сборам первого дня (для отечественных картин за всю историю кинопроката в России и СНГ). Сборы составили более 92 млн руб. За первый уикенд с 15 по 18 февраля лента собрала 451,9 млн руб., общие сборы –​​​​​​​ 545,4 млн руб. Таким образом, "Лед" стал новым лидером проката в России и СНГ. Почему же при этом фильм вызывает противоречивые чувства и сможет ли он продержаться на вершине и дальше?
19.02.2018
культура ;
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Новости
19.02.2018 15:51 Мск (17:51 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Ворота сборной России по хоккею в четвертьфинале Олимпиады-2018 будет защищать Кошечкин
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Россия - Словения, хоккей, ОИ-2018 (2018) | Фото: REUTERS/ Grigory Dukor

Ворота сборной России по хоккею в четвертьфинале Олимпийских игр-2018 будет защищать Василий Кошечкин. Об этом сообщил тренер российской команды Харийс Витолиньш.

"В четвертьфинале сыграет Кошечкин", - приводит его слова "Чемпионат".

Василий Кошечкин провел все три матча группового раунда, отдохнув только в третьем периоде игры со Словенией (8:2), когда ему на замену вышел Илья Сорокин.

Напомним, сборная России выиграла группу В и напрямую вышла в четвертьфинал Олимпиады. Соперником российской команды станет победитель пары Словения - Норвегия. Четвертьфинал состоится 21 февраля в 10.40 по московскому времени.

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19.02.2018 15:51 Мск | Южная Корея | информационная служба Накануне.RU
17:51 Екб


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Ворота сборной России по хоккею в четвертьфинале Олимпиады-2018 будет защищать Кошечкин
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