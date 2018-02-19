Немецкие геи собираются в ямальскую гимназию на 9 мая. В школе опровергают

Директор новоуренгойской гимназии опровергла информацию о том, что в школу 9 мая могут приехать с выступлением представители немецкой ЛГБТ-организации "Радужный Берлин", передает корреспондент Накануне.RU.

"Информация о приезде ЛГБТ-активистов - фейк", - сообщает "Север-пресс".

Информация об этом появилась в интернете. Визит якобы запланирован в рамках культурной программы министерства образования Германии и департамента образования Нового Уренгоя.

Как цитирует "Панорама" координатора движения Зигфрида Хайля, представители сообщества планировали нанести визит вежливости после выступления в бундестаге мальчика из Нового Уренгоя.

Напомним, ученик новоуренгойской гимназии "прославился" тем, что во время выступления в Бундестаге назвал воевавших против СССР солдат нацистской Германии "невинно убиенными" людьми.