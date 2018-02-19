"Фарфор Сысерти", избежавший банкротства, увеличит выпуск продукции

На фарфоровом заводе Свердловской области введен в эксплуатацию новый вакуум-пресс, что позволит в перспективе увеличить объем выпускаемой продукции вдвое. Оборудование закуплено в рамках комплексной программы оздоровления предприятия, инициированной Евгением Куйвашевым, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Предприятие успешно миновало банкротство и становится на ноги. Как минимум, будет проведена модернизация, также рассматривается проект строительства нового завода", – сообщил директор завода "Фарфор Сысерти" Александр Трофимов.

Новый вакуум-пресс стоит порядка 2 млн руб., окупить его планируется в течение 15 месяцев. Благодаря новой установке, запущен цех формовки, который простаивал пять лет, налажено собственное производство блюдец для сервизов, являющихся визитной карточкой предприятия.

Также предприятие активно работает над увеличением портфеля заказов (переговоры о поставках ведутся со странами СНГ) и расширением ассортимента. Новинка завода – фарфоровые футболисты, а также карандашницы и чайники в виде футбольных мячей.

Напомним, арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по делу о банкротстве завода "Фарфор Сысерти" в связи с урегулированием вопроса с задолженностью предприятия по налогам. Оплата долга произведена за счет заемных средств АО "Корпорация развития Среднего Урала".