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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
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Фильм "Лед". Если убрать музыку – все было бы, как по нотам Фильм "Лед" позиционировался как одна из самых ожидаемых премьер года, в день выхода 14 февраля он показал рекордный результат по сборам первого дня (для отечественных картин за всю историю кинопроката в России и СНГ). Сборы составили более 92 млн руб. За первый уикенд с 15 по 18 февраля лента собрала 451,9 млн руб., общие сборы –​​​​​​​ 545,4 млн руб. Таким образом, "Лед" стал новым лидером проката в России и СНГ. Почему же при этом фильм вызывает противоречивые чувства и сможет ли он продержаться на вершине и дальше?
19.02.2018
культура ;
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"Фарфор Сысерти", избежавший банкротства, увеличит выпуск продукции
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сысертский фарфоровый завод фарфор (2011) | Фото:яндекс

На фарфоровом заводе Свердловской области введен в эксплуатацию новый вакуум-пресс, что позволит в перспективе увеличить объем выпускаемой продукции вдвое. Оборудование закуплено в рамках комплексной программы оздоровления предприятия, инициированной Евгением Куйвашевым, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Предприятие успешно миновало банкротство и становится на ноги. Как минимум, будет проведена модернизация, также рассматривается проект строительства нового завода", – сообщил директор завода "Фарфор Сысерти" Александр Трофимов.

Новый вакуум-пресс стоит порядка 2 млн руб., окупить его планируется в течение 15 месяцев. Благодаря новой установке, запущен цех формовки, который простаивал пять лет, налажено собственное производство блюдец для сервизов, являющихся визитной карточкой предприятия.

Также предприятие активно работает над увеличением портфеля заказов (переговоры о поставках ведутся со странами СНГ) и расширением ассортимента. Новинка завода – фарфоровые футболисты, а также карандашницы и чайники в виде футбольных мячей.

Напомним, арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по делу о банкротстве завода "Фарфор Сысерти" в связи с урегулированием вопроса с задолженностью предприятия по налогам. Оплата долга произведена за счет заемных средств АО "Корпорация развития Среднего Урала".

Другие новости по темам: банкротство, арбитраж, суд, Фарфор Сысерти, Евгений Куйвашев, выпуск продукции
19.02.2018 15:30 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:30 Екб


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"Фарфор Сысерти", избежавший банкротства, увеличит выпуск продукции
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