Путин поинтересовался у Левченко, почему Иркутская область не снижает госдолг

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, в ходе которой поинтересовался причинами, по которым регион не снижает госдолг.

Беседа прошла в подмосковной резиденции Ново-Огарево, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Отчего госдолг не меняется?" - спросил Путин губернатора.

"А он у нас достаточно маленький, - ответил президенту Левченко. - При 160 с лишним миллиардах рублей порядка 11 процентов – очень маленький".

Президент, тем не менее, подчеркнул, что госдолг Иркутской области не снизился. "Снизился немного за прошлый год, но тут мы его держим для того, чтобы можно было варьировать", - заявил Левченко на возражение президента.

Он также отметил, что область попала в программу поддержки регионального бюджета и за счет снижения долга получает порядка 700 миллионов рублей.

"Понятно. Деньги получите?" - поинтересовался Путин.

"Да, конечно, не столько, сколько мы платим, тем не менее", - сказал губернатор.

Как сообщало Накануне.RU, по данным Счетной палаты, госдолг регионов по итогам 2016 г. составил 2,35 трлн руб. (увеличившись за год на 1,5%).

Еще в конце 2016 года Владимир Путин заявил, что долги регионов - это серьезный вопрос, регионам-должникам будет оказана помощь в погашении кредитов.

В конце сентября 2017 года президент России заявил о запуске программы реструктуризации задолженностей регионов страны перед федеральным бюджетом. По словам Путина, крупные долги не позволяют вести эффективное хозяйствование многим субъектам федерации. Более того, задолженность ряда регионов превышает собственные доходы.