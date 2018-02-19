В подмосковной Балашихе обнаружены тела двух женщин после тушения пожара в бане

В подмосковной Балашихе проводится проверка по факту гибели двух женщин в результате пожара в бане, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Московской области.

"18 февраля 2018 года в правоохранительные органы городского округа Балашиха поступило сообщение о том, что после тушения пожара в постройке расположенной вблизи одного из домов г.о. Балашихи обнаружены сильно обгоревшие тела двух женщин", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, хозяйка дома 1950 года рождения со своей подругой находились в бане, где распивали спиртные напитки,. Для обогрева женщины использовали газовый баллон. По версии следствия, неосторожное обращение с обогревательными приборами и стало причиной пожара.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств происшествия.